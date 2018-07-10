"Hiçbir takımdan çekinmiyoruz" – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    "Hiçbir takımdan çekinmiyoruz"

    "Hiçbir takımdan çekinmiyoruz"

    Kulübü İkinci Başkanı Cem Öztürk, 'de yeni sezona deplasmanda maçı ile başlayacak olmalarının kendileri açısından bir dezavantaj olarak görülmediğini belirterek, "Rakiplerden öte biz kendimize bakıyoruz. Hiçbir takımdan da çekinmiyoruz." dedi.

    Öztürk, yaptığı açıklamada, 'de 2018-2019 sezonunun Türk futboluna ve tüm kulüplere hayırlı olmasını diledi.

    Yeni sezonun fikstür çekiminin dün 'da gerçekleştirildiğini anımsatan Öztürk, "Lige deplasmanda maçı ile başlayacağız. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe veya başka bir takımla oynamamızın bir önemi yok. Bu maratonda sonuçta her takımla oynayacağız. Ama birinci hafta ama 17. hafta mutlaka her takım birbiriyle karşılaşacak. Rakiplerden öte biz kendimize bakıyoruz. Hiçbir takımdan da çekinmiyoruz. " diye konuştu.

    Öztürk, ilk 5 haftalık periyota bakıldığında Fenerbahçe'nin ardından sahalarında 'u ağırlayacaklarını, ardından ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Ligin 4. haftasında Beşiktaş Bursa'ya gelecek, sonraki hafta ise biz 'ye gideceğiz. Bana göre kötü bir fikstür değil. Sonuçta rakiplerimizin karşısında da güçlü bir olacak." ifadelerini kullandı.

    Yönetim kurulu olarak yeni sezonda beklentilerinin sahada 90 dakika mücadele veren ve taraftarını mutlu eden bir Bursaspor görmek olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

    "Yönetim kurulu ve teknik heyet olarak gayet güzel bir birliktelik oluşturduk. Takımımız kampında iyi bir çalışma dönemi geçiriyor. de yine teknik heyet ve scout ekibimizle bize faydalı olacağına inandığımız isimleri kadromuza dahil ediyoruz. Yeni sezondan oldukça umutluyuz. Son 2 yılda yaşadığımız sıkıntılı dönemleri bu sezon yaşamayacağımıza inanıyoruz."

    1. 10.7.2018 15:51
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