Bursaspor’da neşeli antrenman
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.
Bursaspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 10.7.2018 12:38
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Beşiktaş'ın Vida için istediği bonservis bedeli belli oldu
Toplam 12
Yorum
bjk bu paraları bize vermezler
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Fatih Tekke: Hayalim Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Selami Hayaller Trabzonspor, gerçekler İstanbulspor. Biraz deneyim kazan, kendini ispat et. Gün gelir Trabzonsporu da çalıştırırsın.
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Fenerbahçe Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaştı
Toplam 8
Yorum
fb22 hele şükür birileri bu gençleri gördü. para için gelenlerden toklardan bıktık aç lazım genç lazım
Bursaspor’da neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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