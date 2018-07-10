Bursaspor’da neşeli antrenman – Fotomaç – 10 Temmuz 2018
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    10 Temmuz 2018, Salı
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    ’da neşeli antrenman

    Bursaspor’da neşeli antrenman

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncuların neşeli halleri dikkat çekti.

    gözetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman oyunla devam etti. Daha sonra geniş alanda pas pres çalışması yapan yeşil-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışma yaptı.

    , bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 10.7.2018 12:38
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