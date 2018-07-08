Bursaspor transferde sık dokuyor

Yeşil beyazlı yönetim 3 oyuncuyu kadrosuna katarken bonservis ve yetiştirme bedeli olarak 700 bin Euro harcadı. John Bostock'un takımdan ayrılmasıyla aynı rakamı kasasına koyan Bursaspor böylelikle dengeyi de sağladı.



Yeni sezonda kadro yapılanmasına giden Bursaspor, yaşadığı mali kriz nedeniyle transferde ağır adımlar atıyor. Şu ana dek 3 oyuncuyu kadrosuna dahil eden yeşil beyazlı kulübün kasasından, Stephane Badji için kulübü Anderlecht'e 600 bin Euro, Jani Atanasov içinse yetiştirme bedeli olarak 100 bin Euro çıktı. Aytaç Kara ise bonservisiyle birlikte bedelsiz olarak transfer edilirken, şu an için transferden tek kazanç da John Bostock'tan geldi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse ile anlaşan Bostock'un transferinden yeşil beyazlıların kasasına 700 bin Euro girdi. Böylelikle transfere ilişkin denge de sağlanmış oldu.



Gözünü ise hücum hattına çeviren yeşil beyazlı yönetim, 2 santraforu kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak Wagner Love, Olcay Şahan, Abel Hernandez için yaptığı görüşmelerden oyuncuların yüksek maaş ücretleri nedeniyle vazgeçen yeşil beyazlı yönetim, Dieumerci Mbokani transferinde de ekonomik gerekçeler nedeniyle zorlanıyor. Alternatif isimlere yönelen yönetim, bir yandan da adı sıkça transfer iddialarına karışan Aziz Behich, William-Troost Ekong, Abdullahi Shehu ve Bogdan Stancu için de teklif bekliyor.



Bursaspor Yönetimi, oyuncu satışından elde edilecek gelir ile birlikte diğer yandan da borçları azaltmayı planlıyor.