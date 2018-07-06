Bursa’da Titi kampa katıldı – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’da Titi kampa katıldı

    <a href="/index/bursa?id=0ac6b8eb-a526-4543-8afa-b3355430871a" class="" rel="tag">Bursa</a>’da Titi kampa katıldı
    AFYON'DA hazırlıklarını sürdüren 'da adı ve Fluminense'yle anılan Titi de kampa katıldı. Brezilyalı stoperin, alacaklarını gerekçe göstererek ayrılmak istediği bildirilmişti. Öte yandan ailevi nedenlerden ayrılmak isteyen Bostock, Fransa'da Toulouse'a 750 bin Euro bonservise gitti.
    1. 6.7.2018
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