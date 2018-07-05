Bursasporlu John Bostock Toulusa'a transfer oldu! – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bursasporlu Toulusa'a oldu!

    Bursasporlu <a href="/index/john-bostock?id=c17ed277-f4f6-4382-b0a2-4d867cfaff11" class="" rel="tag">John Bostock</a> Toulusa'a <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> oldu!

    'un Paul Le Guen döneminde geçen sezon devre arasında ettiği İngiliz orta saha oyuncusu , Lig 1 takımlarından Toulouse'a oldu.

    Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün yaptığı açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen 'a izin verdiğini, İngiliz futbolcunun birkaç gün içinde takımdan ayrılacağını" söylemişti.

    'un 200 bin euro'ya kadrosuna kattığı , 750 bin euro'ya Toulouse'a oldu. Ayrıca yapılan anlaşmaya Bursaspor'un bir sonraki satıştan pay alacağı maddesi de ilave edildi.

    John Bostock kimdir?

    'ın altyapısından yetişen Bostock, oradan Tottenham'a geçse de tutunamadı ve sırasıyla FC Brentford, , Sheffield Wednesday ve Swindon Town gibi takımlarda oynadıktan sonra 2. Ligi'nde Royal Antwerp forması giydi. Ardından 1. Ligi'nde Oud-Heverlee Leuven forması giyen Bostock, son 1.5 yılı da 2. Lig ekibi Lens'te geçirip geçen sezon devre arasında Bursaspor'a olmuştu.

    1. 5.7.2018 18:30
    2. Güncelleme: 5.7.2018 18:30
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