Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün yaptığı açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen John Bostock'a izin verdiğini, İngiliz futbolcunun birkaç gün içinde takımdan ayrılacağını" söylemişti.



Bursaspor'un 200 bin euro'ya kadrosuna kattığı John Bostock, 750 bin euro'ya Toulouse'a transfer oldu. Ayrıca yapılan anlaşmaya Bursaspor'un bir sonraki satıştan pay alacağı maddesi de ilave edildi.



John Bostock kimdir?

Crystal Palace'ın altyapısından yetişen Bostock, oradan Tottenham'a geçse de tutunamadı ve sırasıyla FC Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday ve Swindon Town gibi takımlarda oynadıktan sonra Belçika 2. Ligi'nde Royal Antwerp forması giydi. Ardından Belçika 1. Ligi'nde Oud-Heverlee Leuven forması giyen Bostock, son 1.5 yılı da Fransa 2. Lig ekibi Lens'te geçirip geçen sezon devre arasında Bursaspor'a transfer olmuştu.