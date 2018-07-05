Bursasporlu John Bostock Toulusa'a transfer oldu!
Bursaspor'un Paul Le Guen döneminde geçen sezon devre arasında transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu John Bostock, Fransa Lig 1 takımlarından Toulouse'a transfer oldu.
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba önceki gün yaptığı açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen John Bostock'a izin verdiğini, İngiliz futbolcunun birkaç gün içinde takımdan ayrılacağını" söylemişti.
Bursaspor'un 200 bin euro'ya kadrosuna kattığı John Bostock, 750 bin euro'ya Toulouse'a transfer oldu. Ayrıca yapılan anlaşmaya Bursaspor'un bir sonraki satıştan pay alacağı maddesi de ilave edildi.
John Bostock kimdir?
Crystal Palace'ın altyapısından yetişen Bostock, oradan Tottenham'a geçse de tutunamadı ve sırasıyla FC Brentford, Hull City, Sheffield Wednesday ve Swindon Town gibi takımlarda oynadıktan sonra Belçika 2. Ligi'nde Royal Antwerp forması giydi. Ardından Belçika 1. Ligi'nde Oud-Heverlee Leuven forması giyen Bostock, son 1.5 yılı da Fransa 2. Lig ekibi Lens'te geçirip geçen sezon devre arasında Bursaspor'a transfer olmuştu.
- 5.7.2018 18:30
- Güncelleme: 5.7.2018 18:30
-
Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
-
Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
-
Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Bursasporlu John Bostock Toulusa'a transfer oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.