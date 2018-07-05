Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da hazırlıkları sürüyor

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/yeni-sezon?id=e5271c99-c22c-49fc-a1ca-c40661e0bbc5" class="" rel="tag">yeni sezon</a> hazırlıkları sürüyor

    ekiplerinden , hazırlıklarını sürdürüyor.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kampının dördüncü gününde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakikada sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

    Yeşil-beyazlılarda ülkesinden geç dönen Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, kampa katılarak takımla antrenmana çıktı.

    , akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 5.7.2018 13:37
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