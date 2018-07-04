İki futbolcu yol ayrımında – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    İki futbolcu yol ayrımında

    İki futbolcu yol ayrımında
    'da yaşanan maddi kriz, takımı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Rumen golcü , 23 Haziran'da alacakları gerekçesiyle kulübü FIFA'ya vermişti. Bonservisini eline almak için 23 Temmuz'u bekleyen Stancu'nun Alanyaspor'la anlaştığı öne sürüldü. Yine alacaklarını gerekçe gösterip kampına katılmayan Brezilyalı stoper Titi'nin de ve ülkesinde Fluminense'yle dirsek temasında olduğu öğrenildi. Sambacı'nın bugün ve yarın Afyon kampına katılıp yeşil-beyazlı yöneticilerle görüştükten sonra son durumunu netleştireceği bildirildi.
    1. 4.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İki futbolcu yol ayrımında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN