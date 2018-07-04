Bursasporlu Aziz Behich'e resmi teklif yok
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bursasporlu 'e resmi teklif yok

    Bursasporlu Aziz Behich'e resmi teklif yok

    'un tecrübeli oyuncusu için iddiaları öne sürülürken, yeşil beyazlı kulübe teklif gelmediği öğrenildi.

    transfer çalışmalarına devam ederken, bir yandan da oyuncularının ismi sıkça başka takımlarla anılıyor. Son olarak ortaya atılan iddiada 'ın için 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öne sürülürken, yeşil beyazlı yönetim sarı kırmızılı kulüpten teklif gelmediğini ve haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. Aziz Behich, Avustralya ile 2018 Dünya Kupası'nda da mücadele etmişti.

    ?BADJI GELİYOR
    Öte yandan yeşil beyazlı kulübün anlaşma sağladığı Stephane Badji ise bugün Bursa'ya geliyor. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan 28 yaşındaki futbolcu, daha sonra ayağının tozuyla Bursaspor'un Afyon'daki kampına katılacak. 3 yıllık anlaşma sağlanan Badji için Bursaspor Kulübü, 'nın Anderlecht Kulübü'ne 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

    1. 4.7.2018 12:01
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