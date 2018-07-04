Bolu’dan Yusuf iddiası – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bolu’dan Yusuf iddiası

    Bolu’dan Yusuf iddiası
    'un 'un 25 yaşındaki genç orta sahası Yusuf Emre Gültekin'le ilgilendiği öğrenildi. Yusuf Emre, iddiaları için, "Bursaspor büyük bir kulüp, ben de orada oynamak isterim. Menajerler aracılığıyla böyle bir teklif olduğunu duydum. Tabii ki kulübümün menfaatleri, hocamın ve başkanımızın düşünceleri de önemli" diye konuştu.
    1. 4.7.2018
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