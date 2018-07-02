Timsah’tan Eren hamlesi – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’tan Eren hamlesi

    Timsah’tan Eren hamlesi

    İyi bir golcü arayan , rotasını G.Saray'a çevirdi.

    , 'in arkasında kalan 'u gündemine aldı. Yeşilbeyazlı kurmayların geçen sezon 19 maçta 3 gol, 2 asist katkısı sağlayan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor için nabız yokladığı öğrenildi. Bursa ayrıca, Lille'ye 3.5 milyon Euro'ya transferi gündemdeki Nijeryalı stoperi Ekong'un alternatifini 'da buldu. 'dan 'a olan 30 yaşındaki Sırp stoper Jagos Vukovic'in transfer edilmesi planlanıyor.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU

    JOHN BOSTOCK ADA YOLCUSU
    Bursa'nın devre arası aldığı T.Tobago asıllı İngiliz orta sahası , 'ye gidiyor. Çocuğunun özel durumu nedeniyle ayrılmak istediğini 'ya ileten Bostock, tecrübeli hocanın "Aile önce gelir" diye bu isteğini yönetime söylemesiyle bavulunu toplamaya başladı.
    1. 2.7.2018
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