Timsah’tan Eren hamlesi
İyi bir golcü arayan Bursaspor, rotasını G.Saray'a çevirdi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
JOHN BOSTOCK ADA YOLCUSU
Bursa'nın devre arası aldığı T.Tobago asıllı İngiliz orta sahası John Bostock, İngiltere'ye gidiyor. Çocuğunun özel durumu nedeniyle ayrılmak istediğini Samet Aybaba'ya ileten Bostock, tecrübeli hocanın "Aile önce gelir" diye bu isteğini yönetime söylemesiyle bavulunu toplamaya başladı.
- 2.7.2018
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
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