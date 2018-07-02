Bursaspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyonkarahisar'da kampa girdi.
Bursa temsilcisi, Afyonkarahisar'daki ilk antrenmanını teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirdi.
Afyonkarahisar Spor Kompleksi'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarıyla 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu ve Aziz Eraltay ile izinli Titi katılmadı.
Bursaspor, ilk etap kamp çalışmalarını 13 Temmuz'da tamamlayacak ve 3 günlük aradan sonra ikinci kamp dönemine yine Afyonkarahisar'da başlayacak.
- 2.7.2018 22:55
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Toplam 1
Yorum
naci abi bu ronaldo adamın dibi
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ufuk yıldırımhan beş para etmeyen adamlara milyon eurolar veriliyor.bu kulüp neden batmasın ki..VAH TRABZONUM VAHHH.KİMLERE KALDIN SENNNN
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Trabzonspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı!
Toplam 2
Yorum
ged 61 geçen yılın en iyi orta sahalarından birisi olan aytaç karayı gönderde ondan daha iyisini alabilecekmisin..gelen giden bir tezgah peşinde...
Bursaspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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