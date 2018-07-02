Bursaspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , 'da kampa girdi

    Bursaspor, Afyonkarahisar'da kampa girdi

    ekiplerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'da kampa girdi.

    Bursa temsilcisi, 'daki ilk antrenmanını teknik direktör yönetiminde gerçekleştirdi.

    Afyonkarahisar Spor Kompleksi'ndeki idmanda oyuncular, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı.

    Antrenmana, ülkelerinin milli takımlarıyla 2018 'nda yer alan William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu ve Aziz Eraltay ile izinli Titi katılmadı.

    , ilk etap kamp çalışmalarını 13 Temmuz'da tamamlayacak ve 3 günlük aradan sonra ikinci kamp dönemine yine Afyonkarahisar'da başlayacak.

    1. 2.7.2018 22:55
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