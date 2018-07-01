Bursaspor'a iki yıldız: Abel Hernandez, Bryan Ruiz – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'a iki yıldız: , Bryan Ruiz

    Bursaspor'a iki yıldız: Abel Hernandez, Bryan Ruiz

    Yeşil-beyazlılar, Portekiz’den S.Lizbon’un sol kanadı Bryan Ruiz ve İngiltere’den ’nin golcüsü ’e teklif yaptı. Her iki futbolcunun da bonservi elinde

    'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Timsah'ta Kosta Rika Milli Takımı'nın kaptanı Bryan Ruiz, Uruguaylı golcü isimleri ön plana çıktı. Yeşil-beyazlı kurmayların, Portekiz'in takımı ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki tecrübeli sol kanat oyuncusu Bryan Ruiz'in menajeriyle yaptıkları görüşmede transfer teklifini ilettikleri belirtildi. Ruiz'in menajerinin, tecrübeli yıldızın Rusya'da devam eden 'nda gruptan çıkamayan Kosta Rika'yla yeni döndüğü için süre istediğini söylediği kaydedildi.

    ?VAGNER LOVE DA LİSTEDE
    Transfer komitesinin İngiltere Championship'te (2. Lig) Hull'da oynayan ve kontratı sona eren Abel Hernandez'in yanı sıra Beşiktaş'ın elden çıkarmayı istediği Brezilyalı golcü Vagner Love'la ilgili de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 27 yaşındaki Uruguaylı golcüye de tekliflerini sunan Bursaspor'un, Love'ı kiralık ya da satış opsiyonlu olarak kadroya dahil etmek için girişimde bulunduğu ifade edildi. Ruiz geçen sezon 33 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, ilk devrede aşil tendonundan sakatlanan Hernandez ise ikinci yarıda 10 maçta 8 gol, 1 asist katkısı sağladı.
    1. 1.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'a iki yıldız: Abel Hernandez, Bryan Ruiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN