Bursaspor'a iki yıldız: Abel Hernandez, Bryan Ruiz
Yeşil-beyazlılar, Portekiz’den S.Lizbon’un sol kanadı Bryan Ruiz ve İngiltere’den Hull City’nin golcüsü Abel Hernandez’e teklif yaptı. Her iki futbolcunun da bonservi elinde
?VAGNER LOVE DA LİSTEDE
Transfer komitesinin İngiltere Championship'te (2. Lig) Hull'da oynayan ve kontratı sona eren Abel Hernandez'in yanı sıra Beşiktaş'ın elden çıkarmayı istediği Brezilyalı golcü Vagner Love'la ilgili de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. 27 yaşındaki Uruguaylı golcüye de tekliflerini sunan Bursaspor'un, Love'ı kiralık ya da satış opsiyonlu olarak kadroya dahil etmek için girişimde bulunduğu ifade edildi. Ruiz geçen sezon 33 maçta 2 gol, 2 asistle oynarken, ilk devrede aşil tendonundan sakatlanan Hernandez ise ikinci yarıda 10 maçta 8 gol, 1 asist katkısı sağladı.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Bursaspor'a iki yıldız: Abel Hernandez, Bryan Ruiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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