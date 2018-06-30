Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki ön libero Jani Atanasov'u kadrosuna katan Bursaspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Yeşil-beyazlılar uzun süredir ilgilendiği Stephane Badji'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sezonu Kayseri'de kiralık tamamlayan 28 yaşındaki Senegalli orta sahayla 3 yıllığına anlaşan Timsah, kulübü Anderlecht'le de 600 bin euro bonservis karşılığında el sıkıştı.



MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO

Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık prensip anlaşması yapan Bursaspor, buna göre; ilk sezon 700 bin, ikinci yıl 650 bin ve üçüncü yıl 550 bin euro maaşa Stephane Badji'yi ikna etmeyi başardı. Bonservisiyle birlikte teknik direktör Samet Aybaba'nın ekibine yaklaşık 2.5 milyon euro'ya mal olacak Badji, geçen sezon 35 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performansın altına imza attı. Senegalli yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.



EKONG'A FRANSA'DAN TALİP VAR

Fransız ekiplerinden Lille'in Bursaspor'un Nijeryalı stoperi William Troost-Ekong ile ilgilendiği, 3.5 milyon euro ve bonuslar olmak üzere teklifte bulunacağı öne sürüldü. Fransız basınında yer haberlere göre Lille'in takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Junior Alonso'nun yerine oyuncu arayışına başladığı ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Ekong'da karar kıldığı belirtildi. Genç futbolcunun transferi gerçekleşirse oynayacağı 30 maçta 500 bin euro'nun daha yeşil-beyazlıların kasasına gireceği ifade edildi.