Bursaspor'da Badji transferi tamam! Ekong'a talip var... – Fotomaç – 30 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'da Badji transferi tamam! 'a talip var...

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da Badji transferi tamam! <a href="/index/ekong?id=2e51ca46-2b2a-4970-bca2-3241d2e26f66" class="" rel="tag">Ekong</a>'a talip var...

    , 28 yaşındaki tecrübeli orta sahayla 3 yıllığına anlaşırken, bonservisi için de ’le 600 bin euro’ya el sıkıştı. İmzaların birkaç gün içinde atılacağı öğrenildi

    Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki ön libero Jani Atanasov'u kadrosuna katan , transferde ince eleyip sık dokuyor. Yeşil-beyazlılar uzun süredir ilgilendiği 'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sezonu 'de kiralık tamamlayan 28 yaşındaki Senegalli orta sahayla 3 yıllığına anlaşan Timsah, kulübü 'le de 600 bin euro bonservis karşılığında el sıkıştı.

    MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO
    Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık prensip anlaşması yapan , buna göre; ilk sezon 700 bin, ikinci yıl 650 bin ve üçüncü yıl 550 bin euro maaşa 'yi ikna etmeyi başardı. Bonservisiyle birlikte teknik direktör 'nın ekibine yaklaşık 2.5 milyon euro'ya mal olacak Badji, geçen sezon 35 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performansın altına imza attı. Senegalli yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.

    EKONG'A 'DAN TALİP VAR
    Fransız ekiplerinden Lille'in Bursaspor'un Nijeryalı stoperi William Troost- ile ilgilendiği, 3.5 milyon euro ve bonuslar olmak üzere teklifte bulunacağı öne sürüldü. Fransız basınında yer haberlere göre Lille'in takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Junior Alonso'nun yerine oyuncu arayışına başladığı ve 'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki 'da karar kıldığı belirtildi. Genç futbolcunun transferi gerçekleşirse oynayacağı 30 maçta 500 bin euro'nun daha yeşil-beyazlıların kasasına gireceği ifade edildi.

    1. 30.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da Badji transferi tamam! 'a talip var... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN