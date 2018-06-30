Bursaspor, 28 yaşındaki tecrübeli orta sahayla 3 yıllığına anlaşırken, bonservisi için de Anderlecht’le 600 bin euro’ya el sıkıştı. İmzaların birkaç gün içinde atılacağı öğrenildi
Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki ön libero Jani Atanasov'u kadrosuna katan Bursaspor, transferde ince eleyip sık dokuyor. Yeşil-beyazlılar uzun süredir ilgilendiği Stephane Badji'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Sezonu Kayseri'de kiralık tamamlayan 28 yaşındaki Senegalli orta sahayla 3 yıllığına anlaşan Timsah, kulübü Anderlecht'le de 600 bin euro bonservis karşılığında el sıkıştı.
MALİYETİ 2.5 MİLYON EURO
Tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık prensip anlaşması yapan Bursaspor, buna göre; ilk sezon 700 bin, ikinci yıl 650 bin ve üçüncü yıl 550 bin euro maaşa Stephane Badji'yi ikna etmeyi başardı. Bonservisiyle birlikte teknik direktör Samet Aybaba'nın ekibine yaklaşık 2.5 milyon euro'ya mal olacak Badji, geçen sezon 35 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performansın altına imza attı. Senegalli yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve sağ bek pozisyonlarında da görev alabiliyor.
EKONG'A FRANSA'DAN TALİP VAR
Fransız ekiplerinden Lille'in Bursaspor'un Nijeryalı stoperi William Troost-Ekong ile ilgilendiği, 3.5 milyon euro ve bonuslar olmak üzere teklifte bulunacağı öne sürüldü. Fransız basınında yer haberlere göre Lille'in takımdan ayrılması beklenen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Junior Alonso'nun yerine oyuncu arayışına başladığı ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Ekong'da karar kıldığı belirtildi. Genç futbolcunun transferi gerçekleşirse oynayacağı 30 maçta 500 bin euro'nun daha yeşil-beyazlıların kasasına gireceği ifade edildi.
- 30.6.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
Bursaspor'da Badji transferi tamam! Ekong'a talip var... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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