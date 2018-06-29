Çifte bomba!
Samet Aybaba, “Love ve Olcay uygun şartlar olursa almak istediğimiz oyuncular, ancak maliyetleri yüksek. Arkadaşlarımız görüşüyor” dedi.
BADJİ'DE İMZA YAKIN
Aybaba, geçen sezon Kayserispor'da kiralık oynayan Senegalli orta saha Badji'yle de görüşmelerin son aşamada olduğunu belirterek, "Beş mevki için onar oyuncu var listemizde. Elli oyuncu ile görüşülüyor. Elimizde geniş bir liste var ancak bunun yanında kulübün şartlarını da iyi görmemiz gerekiyor. Elimizdeki şartlar çerçevesinde bize katkılı olacağına inandığımız oyuncuları transfer edeceğiz" diye konuştu.
YILDIZ OLMA HAYALİ GERÇEK OLUYOR
Bursaspor'un kadrosuna kattığı ilk isim olan Jani Atanasov, iddialı konuştu. Makedon futbolunun genç yıldız adaylarından 18 yaşındaki ön libero, sosyal medya hesabından, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Hayalim gerçek olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
- 29.6.2018
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Bas Dost bonservis sorununu halledip Fenerbahçe'ye imza atacak
Toplam 1
Yorum
Ali Koç Başkan Fb ŞAMPİYON Açık ara şampiyon olacağız video hakem umarım gelir video hakem ike aykut un sevimsiz futbolu ile bile farkla şampiyon olurduk hadi video:)
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Toplam 6
Yorum
KrAlex Kumaşı sağlam bir oyuncu ortaalanın merkezini toparlayabilir. 4-3-3 sistemi için Guliano uygun değil bence satılmalı 2 kanat oyuncusu alnmlı
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Beşiktaş'a ihtarname şoku
Toplam 2
Yorum
pırtık Öyle haber yapıyosunuzki alevli alevli sanki oyuncular ihtarname çekmiş gibi. Bu ne demek şimdi.
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