Çifte bomba! – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Çifte bomba!

    Çifte bomba!

    , “Love ve Olcay uygun şartlar olursa almak istediğimiz oyuncular, ancak maliyetleri yüksek. Arkadaşlarımız görüşüyor” dedi.

    Süper Lig'de son iki yılda yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamak istemeyen ve listesinde 50 oyuncu bulunan 'da, titiz bir çalışması yürütülüyor. Teknik Direktör , gündemlerinde 'ın elden çıkarmayı istediği Love ile 'dan 'ın bulunduğunu söyledi. Aybaba, "Love ve Olcay uygun şartlar olursa almak istediğimiz oyuncular, ancak maliyetleri yüksek. Arkadaşlarımız görüşüyor" dedi.

    BADJİ'DE İMZA YAKIN
    Aybaba, geçen sezon 'da kiralık oynayan Senegalli orta saha 'yle de görüşmelerin son aşamada olduğunu belirterek, "Beş mevki için onar oyuncu var listemizde. Elli oyuncu ile görüşülüyor. Elimizde geniş bir liste var ancak bunun yanında kulübün şartlarını da iyi görmemiz gerekiyor. Elimizdeki şartlar çerçevesinde bize katkılı olacağına inandığımız oyuncuları transfer edeceğiz" diye konuştu.

    YILDIZ OLMA HAYALİ GERÇEK OLUYOR
    'un kadrosuna kattığı ilk isim olan Jani Atanasov, iddialı konuştu. Makedon futbolunun genç adaylarından 18 yaşındaki ön libero, sosyal medya hesabından, "Kendimi evimde gibi hissediyorum. Hayalim olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.
    1. 29.6.2018
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