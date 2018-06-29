Bursaspor’da mesai sürüyor – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    ’da mesai sürüyor

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da mesai sürüyor

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    Sezon başı hazırlıklarının ilk etabını Tesisleri'nde sürdüren yeşil-beyazlı ekip, bugün sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmana dar alanda kontrol pas oyunu oynayarak devam eden , son bölümde dar alanda minyatür kalelerle hücum savunma organizasyonu çalıştı ve tempolu koşularla antrenmanı tamamladı.

    Sağlık kontrollerinde bulunan Okan Kocuk, Muhammed Emin Sarıkaya, Alper Ademoğlu, Jonathan Berat Ustabaşı ve Ramazan Keskin antrenmanda yer almadı.

    ?, bugün akşamüzeri yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 29.6.2018 12:09
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