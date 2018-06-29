Bursaspor, Badji transferinde sona geldi – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    , Badji transferinde sona geldi

    Bursaspor, Badji transferinde sona geldi

    ’un listesinde ilk sırada yer alan ’nin yeşil-beyazlı kulübe imza atmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

    Yeni sezon öncesi yalnızca Makedonya 1. Lig takımlarından Akademija Pandev'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Jani Atanasov'u kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekipte, çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın da ısrarla istediği transferi için görüşmelerde son aşamaya gelen yönetimi, hem 28 yaşındaki oyuncu hem de kulübü 'nın Anderlecht ile büyük oranda anlaşma sağladı.
    Geçen sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren ve forma giydiği 35 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Badji'nin bonservis bedeli için 600 bin Euro ödeneceği bildirildi.
    1. 29.6.2018 11:57
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