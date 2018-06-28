Bursaspor'dan Vagner Love ve Olcay Şahan'a yakın markaj – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan ve 'a yakın markaj

    Bursaspor'dan Vagner Love ve Olcay Şahan'a yakın markaj

    'de son iki yılda yaşadığı sıkıntıları yeni sezonda tekrarlamak istemeyen ve listesinde 50 oyuncu bulunan 'da kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcu izleme ekibi, titiz bir transfer çalışması yürütüyor.

    Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulu, göreve getirdikleri ve futbolcu izleme ekibi ile takıma dahil edilecek yeni oyuncularla ilgili sürekli toplantılar gerçekleştiriyor.

    Yeşil-beyazlılarda Aybaba'nın ikisi orta saha, ikisi forvet ve bir savunma oyuncusu olmak üzere 5 talebinin ardından söz konusu mevkiler için yurt içi ve yurt dışından 50 civarında futbolcu belirlendi.

    Yönetim kurulunun tespit edilen oyuncularla ilgili görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

    Teknik direktör Samet Aybaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikli hedeflerinin 'a yakışacak ve takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadrolarına dahil etmek olduğunu söyledi.

    Transferde hata yapmak lükslerinin bulunmadığını anlatan Aybaba, "Elimizde geniş bir liste var ancak bunun yanında kulübün şartlarını da iyi görmemiz gerekiyor. Elimizdeki şartlar çerçevesinde bize katkılı olacağına inandığımız oyuncuları transfer edeceğiz." dedi.

    Aybaba, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Stephan Badji ile görüşmelerin son aşamada olduğunu dile getirerek, "Beş mevki için onar oyuncu var listemizde. Elli oyuncu ile görüşülüyor." diye konuştu.

    Vagner Love ve Olcay Şahan girişimleri

    Transferde ismi geçen oyuncuların arasında 'tan ile 'dan 'ın bulunduğunu doğrulayan Aybaba, şunları kaydetti:

    "Vagner Love ve Olcay Şahan uygun şartlar olursa kadromuzda görmek istediğimiz oyuncular, ancak maliyetleri yüksek. Arkadaşlarımız görüşüyor. Şartların oluşması halinde bize faydalı olacağına inandığımız oyuncular bunlar. Transfer için bir bütçemiz var. Bu bütçeyi aşmadan transferde gerekli oyuncuları kadromuza dahil edeceğimizi düşünüyorum. Onun dışında altyapıdan çıkaracağımız oyuncular olacak."

    1. 28.6.2018 11:49
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