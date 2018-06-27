Timsah’ta Badji heyecanı
Bursaspor, sezonu Kayseri’de kiralık tamamlayan Senegalli orta saha ve kulübü Anderlecht’le anlaştı
BURSA SEZONU AÇIYOR
Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün tesislerinde başlıyor. 1 Temmuz'a kadar Bursa'da çalışacak yeşil-beyazlılar, daha sonra Afyon'a geçecek. Timsah, 16 Temmuz'da yapacağı Avusturya kampını ise iptal etti ve Afyon'da sürdürme kararı aldı.
- 27.6.2018
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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