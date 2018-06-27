Timsah’ta Badji heyecanı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ’ta Badji heyecanı

    Timsah’ta Badji heyecanı

    , sezonu ’de kiralık tamamlayan Senegalli orta saha ve kulübü Anderlecht’le anlaştı

    , uzun süredir temas halinde olduğu Stephane Badji'de mutlu sona çok yakın. Yeşil-beyazlıların hem 28 yaşındaki oyuncu, hem de kulübü Anderlecht ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldığı öğrenilirken, aradaki küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların atılmasının an meselesi olduğu ifade edildi. Geçen sezonu 'da kiralık olarak geçiren Senegalli orta saha, forma giydiği 35 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

    BURSA SEZONU AÇIYOR
    Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün tesislerinde başlıyor. 1 Temmuz'a kadar 'da çalışacak yeşil-beyazlılar, daha sonra Afyon'a geçecek. , 16 Temmuz'da yapacağı kampını ise iptal etti ve Afyon'da sürdürme kararı aldı.
    1. 27.6.2018
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