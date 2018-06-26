Fas Milli Takımı ile Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası'nda boy gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, İspanya ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sona eren grubun son maçının ardından Hollanda basınına yaptığı açıklamada transfer tekliflerini doğruladı. Deneyimli oyuncu formasını terlettiği ve 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Hollanda ekiplerinden Feyenoord ile yollarının ayrılabileceğini belirtti.



Öte yandan Karim El Ahmadi için Feyenoord'a 3-4 kulüp transfer teklifinde bulunurken, Hollanda basınında çıkan haberlerde Karim El Ahmadi'nin Bursaspor'a gelme ihtimalinin ise düşük olduğu yazıldı.



Güncel bonservis değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Faslı oyuncu, milli takımıyla birlikte Dünya Kupası'nda 3 maçta da forma giydi.