Karim El Ahmadi karar aşamasında
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'un gündemindeki Karim El Ahmadi teklifleri doğruladı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'un gündemindeki Karim El Ahmadi teklifleri doğruladı

    'un da gündeminde yer alan Faslı oyuncu Karim El Ahmadi, tekliflerini doğrularken, gözler oyuncunun ve kulübünün tercihine çevrildi.

    Fas Milli Takımı ile 'da devam eden 2018 'nda boy gösteren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, ile oynadıkları ve 2-2'lik eşitlikle sona eren grubun son maçının ardından basınına yaptığı açıklamada tekliflerini doğruladı. Deneyimli oyuncu formasını terlettiği ve 1 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu ekiplerinden Feyenoord ile yollarının ayrılabileceğini belirtti.

    Öte yandan Karim El Ahmadi için Feyenoord'a 3-4 kulüp teklifinde bulunurken, Hollanda basınında çıkan haberlerde Karim El Ahmadi'nin 'a gelme ihtimalinin ise düşük olduğu yazıldı.

    Güncel bonservis değeri 3 milyon Euro olarak gösterilen Faslı oyuncu, birlikte 'nda 3 maçta da forma giydi.

    1. 26.6.2018 11:45
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