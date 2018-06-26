Bursaspor’da Samet Aybaba mesaiye başlıyor
Bursaspor’un yeni teknik adamı Samet Aybaba, yarın takımın başındaki ilk antrenmanına çıkacak.
Forvet, kanat ve iki orta saha istemişti
Bugün Bursa'ya dönecek olan Teknik Direktör Samet Aybaba, transferdeki son durum ile ilgili de yönetimle görüşecek. Daha önce yeşil-beyazlı idarecilere forvet, kanat ve iki orta saha oyuncusu istediğini ileten Aybaba, transfer listesinde yer alan oyuncularla yapılan görüşmelere ilişkin bilgi alacak.
- 26.6.2018 11:34
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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