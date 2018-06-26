Bursaspor, Badji transferini bitiriyor – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    , Badji transferini bitiriyor

    Bursaspor, Badji transferini bitiriyor

    , transferini bitirmeye çok yaklaştı. İmzanın ise an meselesi olduğu öğrenildi.

    , uzun süredir temas halinde olduğu transferinde mutlu sona ulaşıyor. Yeşil beyazlı kulübün hem 28 yaşındaki oyuncu, hem de kulübü Belçika'nın RSC Anderlecht ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldığı öğrenilirken, anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Senegalli oyuncunun transferinde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların da atılması bekleniyor.

    Son olarak geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren Stephane Badji, forma giydiği 35 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.




    1. 26.6.2018 15:39
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