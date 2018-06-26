Bursaspor, Badji transferini bitiriyor

Bursaspor, uzun süredir temas halinde olduğu Stephane Badji transferinde mutlu sona ulaşıyor. Yeşil beyazlı kulübün hem 28 yaşındaki oyuncu, hem de kulübü Belçika'nın RSC Anderlecht ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldığı öğrenilirken, anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Senegalli oyuncunun transferinde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların da atılması bekleniyor.



Son olarak geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Stephane Badji, forma giydiği 35 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.



