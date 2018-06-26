Bursaspor, Badji transferini bitiriyor
Bursaspor, Stephane Badji transferini bitirmeye çok yaklaştı. İmzanın ise an meselesi olduğu öğrenildi.
Bursaspor, uzun süredir temas halinde olduğu Stephane Badji transferinde mutlu sona ulaşıyor. Yeşil beyazlı kulübün hem 28 yaşındaki oyuncu, hem de kulübü Belçika'nın RSC Anderlecht ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar aldığı öğrenilirken, anlaşma büyük ölçüde sağlandı. Senegalli oyuncunun transferinde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından imzaların da atılması bekleniyor.
Son olarak geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren Stephane Badji, forma giydiği 35 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
- 26.6.2018 15:39
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Hidayet Türkoğlu: 2019 Dünya Şampiyonası'na gideriz
Toplam 1
Yorum
kemal nasil gideceksin, kim garanti vermis, birakin hayal pompalamayi, ve milletle alay etmeyi,
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Salih’te top Cocu’da
Toplam 3
Yorum
sami salih, aatif, ozan, kasimal, topal, volkan demirel ve volkan sen, Dirar icin hemen topu taca atin, bunlarin fenerde yeri yok, bos topcular
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Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu
Toplam 2
Yorum
sdf sdf bir dahaki seneye 8ide bulamayacağımız unutulmamalı
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