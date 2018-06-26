Bakambu'dan Quaresma'ya Bursaspor çağrısı
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bakambu'dan Quaresma'ya: "Come to "

    Bakambu'dan Quaresma'ya: "Come to Bursaspor"

    Futbol yaşantısına 'de devam eden eski Bursasporlu , 'ya seslenerek "Come to " ifadesini paylaştı.

    'un 2014-2015 sezonunda formasını terleten ve daha sonra 'nın Villarreal Kulübü'ne olan , yeşil-beyazlı camia ile bağını koparmıyor. Sosyal medya hesaplarından Bursaspor paylaşımları yapan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demokratik Kongolu forvet, son paylaşımında ise 'ın Portekizli yıldızı 'ya seslendi. Bakambu, Quaresma'nın trivela hareketinin yer aldığı görseli Portekizli yıldızı etiketleyerek, "Ricardo Quaresma come to Bursaspor" ifadesiyle paylaştı. Bakambu'nun bu paylaşımına yeşil beyazlı taraftarlar da seyirci kalmadı ve destek verdi.

    Cedric Bakambu, 2015-16 sezonunun başında Villarreal'e 7.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Burada 2 sezon top koşturan 27 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon ise devre arasında 'in BJ Sinobo Guoan Kulübü'ne 40 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

    1. 26.6.2018 12:27
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