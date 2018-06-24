Bursa, Badji’de geri sayımda

Bursaspor, uzun süredir kadrosuna katma için uğraş verdiği Stephane Badji'de mutlu sona yaklaştı. Senegalli orta saha için kulübü Anderlecht'e 600 bin euro öneren yeşil-beyazlı kurmaylar, oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Badji'ye de yıllık 600 bin euro teklif edilirken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.