Bursa, Badji’de geri sayımda – Fotomaç – 24 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    , Badji’de geri sayımda

    Bursa, Badji’de geri sayımda
    Bursaspor, uzun süredir kadrosuna katma için uğraş verdiği Stephane Badji'de mutlu sona yaklaştı. Senegalli orta saha için kulübü Anderlecht'e 600 bin euro öneren yeşil-beyazlı kurmaylar, oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Badji'ye de yıllık 600 bin euro teklif edilirken, görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
    1. 24.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa, Badji’de geri sayımda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN