Bursaspor’a Fransız golcü
Bursaspor, golcü arayışını Fransa'da sürdürüyor. Samet Aybaba'nın istediği santrforun Fransız Jimmy Briand olduğu öğrenildi.
SANOGO VE MUBELE DE LİSTEDE
Timsah'ın alternatif golcü listesinde 2 ismin daha olduğu öğrenildi. Bu isimler Fransa'da oynayan Firmin Mubele ve Yaya Sanogo... Bonservisi Rennes'de olan 24 yaşındaki Kongolu Mubele, kiralık gittiği Toulouse'da 30 maçta 6 gol, 3 asist yaptı. Fildişili 25 yaşındaki Sanogo ise yine Toulouse'da 32 maçta 9 gol, 3 asistle oynadı.
TİMSAH'IN MİLLİ GURURLARI
Bursaspor, 3 kalecisinin yerli olmasının yanı sıra Milli takım aday kadroları baz alındığında üçünü de milli takımlara gönderen Süper Lig'deki tek kulüp oldu. Harun Tekin A Milli, 21 yaşındaki 2. kaleci Muhammed Şengezer U21 ve 18 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz de, yeni açıklanan U19 Milli Takımı'na çağrıldı. Bursa'nın dışında Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü ve Ç.Rizespor'un kadrosunda kalecilerin tamamı yerli.
- 23.6.2018 02:48
- Güncelleme: 23.6.2018 02:49
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
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