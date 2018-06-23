Bursaspor’a Fransız golcü – Fotomaç – 23 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ’a Fransız golcü

    Bursaspor’a Fransız golcü

    , golcü arayışını 'da sürdürüyor. 'nın istediği santrforun Fransız olduğu öğrenildi.

    32 yaşındaki golcü için yönetim girişimlerini başlattı. Guingamp'ta oynayan Briand'ın 1 yıl daha kontratı var. Tecrübeli yıldız, geçen sezon oynadığı 40 maçta 11 gol ve 2 asist üretirken, 5 kez de formasını giydi.

    SANOGO VE MUBELE DE LİSTEDE
    Timsah'ın alternatif golcü listesinde 2 ismin daha olduğu öğrenildi. Bu isimler Fransa'da oynayan Firmin Mubele ve Yaya Sanogo... Bonservisi Rennes'de olan 24 yaşındaki Kongolu Mubele, kiralık gittiği Toulouse'da 30 maçta 6 gol, 3 asist yaptı. Fildişili 25 yaşındaki Sanogo ise yine Toulouse'da 32 maçta 9 gol, 3 asistle oynadı.

    TİMSAH'IN MİLLİ GURURLARI
    , 3 kalecisinin yerli olmasının yanı sıra Milli takım aday kadroları baz alındığında üçünü de milli takımlara gönderen Süper Lig'deki tek kulüp oldu. Harun Tekin A Milli, 21 yaşındaki 2. kaleci Muhammed Şengezer U21 ve 18 yaşındaki Ataberk Dadakdeniz de, yeni açıklanan U19 Milli Takımı'na çağrıldı. Bursa'nın dışında Başakşehir, Kasımpaşa, Erzurum, Ankaragücü ve Ç.Rizespor'un kadrosunda kalecilerin tamamı yerli.
    1. 23.6.2018 02:48
    2. Güncelleme: 23.6.2018 02:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor’a Fransız golcü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN