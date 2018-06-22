Batalla ve Faty'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek
Geride kalan sezonda Bursaspor'un formasını Pablo Martin Batalla ile Ricardo Faty, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.
Türkiye'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan Batalla ve Faty, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
Arjantinli futbolcu Batalla, Türkiye'nin güzel plajlara, yemeklere ve turistik mekanlara sahip olduğunu belirterek, "Hepsinden öte kendi tecrübelerime dayanarak söylemeliyim ki, Türkiye'nin yabancılara çok iyi davranan ve turistleri seven bir halkı var. Bunun da yurt dışından gelecek kişilere kendini burada rahat hissettireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Üç yıldır bulunduğu Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu Faty ise "Büyük bir ülke ve yapılacak çok farklı şeyler var. Bilindiği gibi yemekleri çok iyi. Birçok stadyum inşa edildi. Türkiye'de futbol çok seviliyor. Özellikle de Avrupa'da oynanan maçlarda bu sevgiyi görmek mümkün." diye konuştu.
- 22.6.2018 23:48
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
Yorum
TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
Yorum
Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Batalla ve Faty'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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