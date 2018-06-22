Batalla ve Faty'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek – Fotomaç – 22 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Batalla ve Faty'den 'nin EURO 2024 adaylığına destek

    Batalla ve Faty'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

    Geride kalan sezonda 'un formasını ile Ricardo Faty, 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına destek verdi.

    'nin EURO 2024 adaylığıyla ilgili oluşturulan sosyal medya hesaplarında yer alan videoda açıklamaları bulunan Batalla ve Faty, şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

    Arjantinli futbolcu Batalla, Türkiye'nin güzel plajlara, yemeklere ve turistik mekanlara sahip olduğunu belirterek, "Hepsinden öte kendi tecrübelerime dayanarak söylemeliyim ki, Türkiye'nin yabancılara çok iyi davranan ve turistleri seven bir halkı var. Bunun da yurt dışından gelecek kişilere kendini burada rahat hissettireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

    Üç yıldır bulunduğu Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu vurgulayan Senegalli futbolcu Faty ise "Büyük bir ülke ve yapılacak çok farklı şeyler var. Bilindiği gibi yemekleri çok iyi. Birçok stadyum inşa edildi. Türkiye'de futbol çok seviliyor. Özellikle de Avrupa'da oynanan maçlarda bu sevgiyi görmek mümkün." diye konuştu.

    1. 22.6.2018 23:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Batalla ve Faty'den Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN