Bursaspor iyi teklif bekliyor – Fotomaç – 21 Haziran 2018
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    21 Haziran 2018, Perşembe
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    iyi teklif bekliyor

    Bursaspor iyi teklif bekliyor
    Başkanı , kaleci ve Okan Kocuk ile Shehu'yu iyi bir teklif gelmesi halinde satabileceklerini kaydetti. Başkan Ay, ayrıca 'ın iki orta saha, kanat ve forvet istediğini belirtti. Yeni sezon için Bursaspor Başkanı Ay, "Samet hoca 2009'da gelmişti, kadroyu kurmuştu ve 2010'da şampiyon olmuştuk. Allah inşallah o günleri tekrar gösterir" dedi.
    1. 21.6.2018
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