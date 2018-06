Başkan Ali Ay , İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kongrede yeniden başkanlığa seçildiğini ve ikinci kez görevinin başında olduğunu hatırlatan Ay, " Bursaspor için uğraşıyoruz. Kongrede kucaklayıcı olacağımı söyledim. Bursaspor 'un başarısı için herkesin uğraşması lazım. Eğer Bursaspor 'un başarısını istiyorsak bunun üstesinden el birliği ile gelmek lazım" dedi.Bir süre önce futbol direktörü olarak görevlendirilen Mustafa Er 'in istifasına ilişkin konuşan Ali Ay , "Hocamızın görevi bırakmasının sebepleri konusunda bir çok şey yazıldı. Bilgisi olmayanlar senaryolar yazdılar. Mustafa hoca bizim projemiz ve değerimizdir. Kulüp olarak alacağı görev konusunda yönlendirmedik. İngiltere'ye eğitim alması için gitmesini çok istedim. Transfer çalışmaları ile ilgili sosyal medyada bir çok dedikodu üretiliyor. Bu çarkın içinde bulunmasını istemedi. Sosyal medyada işin çivisi çıkmış durumda. Bizler de onurlu insanlarız ama daha sabırlıyız. O sabredemedi maalesef. Samet hocanın istemediği iddia edildi ama külliyen yalan. Samet hoca sahanın patronu. Mustafa hocaya bu kapı hiçbir zaman kapanmaz. O bizim değerlerimizden bir tanesi" diye konuştu.Geçen sezon başında takımın başına getirilen Fransız çalıştırıcı Le Guen 'e ilişkin çıkan iddiaları da değerlendiren Ali Ay , " Le Guen 'in transferinde çirkin iddialar ortaya atıldı. Eleştiriye tamam ama yalana hayır. Yalancıyı Bursaspor'un içine de sokmam. Bu Bursaspor için bu şekilde olacak. 1.2 milyon teklifimiz son anda 1.5 milyon euroya çıkmış sözde. Bunlar külliyen yalan" açıklamasını yaptı. Samet Aybaba ile geçen sezon ligin 33. haftasındaki Trabzonspor maçından sonra görüştüğünü ifade eden Başkan Ay, "Bizim için hoca çok önemli. Le Guen marka hocaydı ama uyum sağlayamadı. 8 hafta hocamızın arkasında durdum. Elimizdeki oyuncuların gitmesi açısından bu transfer döneminde ismiyle baya bir şeyler yapabilirdik diye düşünüyorum. Samet hocanın gençlere verdiği önem, 2010 öncesi dönem, Sivas 'ta düşük bütçelerle yaptığı başarıları göz önünde bulundurarak kaçırmak istemedik. İnşallah bu sene başarılı oluruz. Samet hoca ile onun için anlaştık" şeklinde konuştu. Samet Aybaba 'nın Sivasspor'da aldığı ücret ile Bursaspor'da alacağı ücret arasındaki farklılık sebebiyle çıkan eleştirilerin hatırlatılması üzerine Ali Ay, "Alanya 3.5 milyon vermiş. Samet hocaya son teklif olarak da 4.5 milyon gelmişti. Biz 850 bin euro karşılığında anlaştık. Euroyu 5.80 olarak hesapladık ve 5 milyon TL verdik. Bugün Samet hoca gibi kaç tane hoca var? Bunu değerlendirdiğimizde çok büyük bir para olduğunu düşünmüyorum. Diğer kulüpleri de araştırın millet ne paralara anlaşmış" diye konuştu. Samet Aybaba 'nın 4 transfer istediğini dile getiren Ali Ay, sözlerini şöyle sürdürdü:"İki orta saha, kanat ve forvet istedi. Elimizdeki bütçeye ve gidecek olan futbolculara da bağlı. Geçen seneki hataları yapmak istemiyorum. Futbolcuların isimleri belli. Bifouma vardı, 1 milyon euroya imza atmış Ankaragücü'ye, hayırlı olsun. Badji'yi biliyorsunuz. Forvete 2-3 tane isim var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Hem Mustafa hoca hem Ilgaz Çınar hem de Samet hocanın verdiği isimler üzerinde çalışıyoruz. Temmuz'a kadar 2-3 tanesini bitiririz diye düşünüyorum. Samet hoca ile tekrar görüşeceğiz. Hocanın çalışmak istemediği oyuncular var. Bize de maliyetli futbolcular. Almak çok kolay ama satmak daha zor. Hepsini değerlendiriyoruz. Bazılarına yan yollardan teklifler de oluyor. 3 futbolcumuz dünya kupasında ve onlarla ilgili gelişmeler olabilir. İnşallah değerlerini bulurlar."Yeni futbol direktörü ile ilgili de çalışmaların olduğunu dile getiren Ay, "Zor bir seçim bu. Mustafa hocanın gitmesine en çok üzülenlerden biriyim. İki alternatif var. Ya daha önce bu işi yapmış tecrübeli ya da futbolu bilen, lisanı bilen eski futbolcularımızdan bir tanesi olabilir" dedi.Mali tabloyu herkesin bildiğini dile getiren Ali Ay, "Stadyumun isim hakkı için Ankara'da bir avukat arkadaşımız bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Olacak diye bekliyoruz. Türkiye seçime giriyor biliyorsunuz. Dün başbakan yardımcımız ile de görüştük. Telefon görüşmeleri de yaptı eksik olmasın. O iş olduğu takdirde Bursaspor'un hiçbir problemi kalmayacak. Gelecek para 30 milyon euronun üzerinde. Seçimden sonra elimizdeki projelerle ilgili de konuşacağız. Kombineler satışa çıkacak ama çok fazla beklenti içinde değiliz. Forma reklam sponsorluğu ile ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bursaspor'a nasıl daha fazla gelir elde ederiz onun çalışması içindeyiz. Gelecek sene ödeyeceğimiz rakam 270 milyon. Sadece 110 milyon gibi futbola ayrılan bütçe. Bunun içerisinde primler, menajerlikler, futbolla ilgili ne varsa hepsi var. Geri kalan 160 milyonun 35 milyonu faiz artı ana para geri ödemesi. 8 milyon gibi daha önce yapmış olduğumuz vergi yapılandırması var. Bunun için kaynak bulmamız lazım. Bir an evvel kaynak bulmamız lazım. Federasyondan gelecek para var. 130 milyon ilave kaynak bulmamız lazım ki bu işi rahat rahat götürelim" şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun, "Belediye başkanına yaptığınız ziyarette 'Bayram sonrası müjde var' demiştiniz? Bu müjde nedir?' sorusu üzerine Başkan Ay, "Ben bunu hatırlamıyorum. O kadar çok yoğunduk ki. Öyle bir şey söyledik mi söylemedik mi bilmiyorum" yanıtını verdi.Bir soru üzerine Harun Tekin Okan Kocuk ve Shehu ile ilgili gelen teklifin olmadığını ifade eden Ay, "Menajeriyle görüşüldü. Çalışmalar yapıyorlar. Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer gibi iki iyi kalecimiz var. Milli kalecimiz Harun var. Türkiye 'nin en iyilerinden 3 kaleci bizde. Hepsi değerlendirilecek. İyi teklif gelirse gönderebiliriz. Teklifin ne olacağı görüşülecek" diye konuştu.Basketbol şubesi için belediye başkanı ile görüştüklerini ifade eden Başkan Ay, "Geçen sene basketbolun bize maliyeti eksi 5 buçuk - 6 milyon. Biz bu şekilde gittiğimiz takdirde her sene 40-50 milyon zarar ederiz. Geçen sene direkten döndük. Bütçemiz 3 milyonsa bunun üzerine çıkmayacağız. Bize baya bir maliyeti var. Geçen sene Durmazlar'dan aldığımız 1 milyon TL'ydi. Buna kararı verirken çok iyi düşünmemiz lazım. Bursaspor'un geleceğini düşünmemiz lazım ki rahat ettirelim. Basketi ben de istiyorum. Gerçekleri de düşünüyoruz. Gelirleri yükselttikten sonra problem yok. Belediye voleybolu kapattı. Belki voleybolda oradaki gençleri buraya alacağız" ifadelerini kullandı.Kombine fiyatları için stadyumda toplantı yapacaklarını ifade eden Ay, "Geçen seneki fiyatlar baz alınacak. Çok fazla bir şey yapmayacağız fiyatların üzerinde. Önemli olan fazla taraftarı stadyuma çekebilmek" dedi. Stadyumda misafir tribünü ile ilgili çalışma yapıldığını dile getiren Ay, "Eskisi gibi 10-15 sıra değil de aşağı kadar indirilecek. Statta tribünlerin alt kısımlarında emniyet şeridi daha önce 3 sıraydı, bunu tek sıraya indirdik. Onu da kaldırmaya çalışıyoruz. Bazı kulüplerde aşağıda sandalyeye oturarak emniyeti sağlıyorlar. İnşallah sezon açılışına kadar biter bu çalışmalar" açıklamasını yaptı.Pilot takım Yeşil Bursa 'nın kapatılacağını dile getiren Ay, yeni yönetimden maddi destek de çok fazla görmediklerini belirtti.Yeni sezonda başarılı olma hedeflerinin olduğunu ifade eden Ali Ay, sözlerini şöyle tamamladı: "Samet hoca 2009'da gelmişti, kadroyu kurmuştu ve 2010 yılında şampiyon olmuştuk. Allah inşallah o günleri tekrar gösterir. Hedefimiz şampiyonluk değil ama başarılı olmak."