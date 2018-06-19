Timsah Rusya’da avda! – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    Timsah ’da avda!

    Timsah Rusya’da avda!

    'da 'nın ekibi 'ya üs kurdu. Kupadaki İzlanda'dan Gunnarsson ve Sigurdsson takipte.

    'da yeni teknik heyet, 'da 'nı yerinde izleyip, listelerindeki oyuncuları yakından takip ediyor. 'nın yardımcısı Selçuk Erdoğan, Arjantin-İzlanda maçında İzlandalı Aron Gunnarsson ve Ragnar Sigurdsson'u yakın takibe aldı. 'e yükselen Cardiff'ten ayrılan 29 yaşındaki orta saha Gunnarsson ile Rusya'da Rostov'la kontratı biten 31 yaşındaki stoper Sigurdsson Erdoğan'dan olumlu not aldı. Her iki futbolcu için de son kararı Aybaba'nın vereceği öğrenildi.

    1. 19.6.2018
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