Timsah Rusya’da avda!

Bursaspor'da yeni teknik heyet, Rusya'da Dünya Kupası'nı yerinde izleyip, listelerindeki oyuncuları yakından takip ediyor. Samet Aybaba'nın yardımcısı Selçuk Erdoğan, Arjantin-İzlanda maçında İzlandalı Aron Gunnarsson ve Ragnar Sigurdsson'u yakın takibe aldı. İngiltere Premier Lig'e yükselen Cardiff'ten ayrılan 29 yaşındaki orta saha Gunnarsson ile Rusya'da Rostov'la kontratı biten 31 yaşındaki stoper Sigurdsson Erdoğan'dan olumlu not aldı. Her iki futbolcu için de son kararı Aybaba'nın vereceği öğrenildi.