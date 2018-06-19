Timsah Rusya’da avda!
Bursaspor'da Samet Aybaba'nın ekibi Rusya'ya üs kurdu. Kupadaki İzlanda'dan Gunnarsson ve Sigurdsson takipte.
Bursaspor'da yeni teknik heyet, Rusya'da Dünya Kupası'nı yerinde izleyip, listelerindeki oyuncuları yakından takip ediyor. Samet Aybaba'nın yardımcısı Selçuk Erdoğan, Arjantin-İzlanda maçında İzlandalı Aron Gunnarsson ve Ragnar Sigurdsson'u yakın takibe aldı. İngiltere Premier Lig'e yükselen Cardiff'ten ayrılan 29 yaşındaki orta saha Gunnarsson ile Rusya'da Rostov'la kontratı biten 31 yaşındaki stoper Sigurdsson Erdoğan'dan olumlu not aldı. Her iki futbolcu için de son kararı Aybaba'nın vereceği öğrenildi.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
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