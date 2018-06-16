Bursaspor’da kupa bereketi – Fotomaç – 16 Haziran 2018
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    17 Haziran 2018, Pazar
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    ’da kupa bereketi

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da kupa bereketi
    'nın heyecanı başlarken, 'un gözü ise Ekong, Shehu ve Aziz Behich'in üzerinde olacak. Yeşilbeyazlılarda Aziz; Avustralya, Ekong ile Shehu ise için top koşturacak. Özellikle eleme maçlarının tamamında 90 dakika oynayan Shehu'nun 'da göstereceği performansa göre tekliflerin gelmesi bekleniyor. Timsah'ın 2.5 milyon Euro seviyelerinde gelecek bir teklifi değerlendireceği öğrenildi.
    1. 16.6.2018
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