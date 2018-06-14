Bursasporlu Ekong'tan örnek hareket – Fotomaç – 14 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 RUSYA
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    Bursasporlu Ekong'tan örnek hareket

    Bursasporlu Ekong'tan örnek hareket

    ?'un tecrübeli savunmacısı Wiliam Troost-Ekong, forma giyeceği heyecanının yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunuyor.

    'un tecrübeli savunma oyuncusu William Troost-Ekong, ile birlikte bugün başlayacak olan 2018 'nın heyecanını yaşarken, diğer yandan da sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Dünya üzerinde geri kalmış ülkelerdeki futbolu destekleme amacıyla ortaya çıkan Common Goal hareketine katılan Ekong, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla insanların bu harekete bağışlarıyla destek vermesi için çağrılarda bulunuyor. Nijeryalı oyuncu son olarak yaptığı paylaşımda, söz konusu harekete bağış yapan destekçilerine, imzalı olarak kendi formasını vereceğini belirtti. Ekong ayrıca, takipçilerinden bu hareketi yaymalarını da istedi.

    'nın öncülük yaptığı harekete 'den ilk katılan isim olurken, 'dan da William Troost-Ekong bu harekete destek veren ilk isim olmuştu. Ayrıca kampanyaya katılan isimler arasında , , Dennis Aogo gibi dünya yıldızlarının yanı sıra ABD Kadın 'ndan Megan Rapinoe ve da bulunuyor.

    1. 14.6.2018 13:06
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