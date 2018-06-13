Bursaspor'da Mustafa Er istifa etti
Bursaspor Kulübü Futbol Direktörü Mustafa Er görevinden istifa etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Er, "Yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Bursaspor Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Altyapı ve A Takım'da çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Başkan Ali Ay ve ilgili yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor taraftarına teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerine kullandı.
Bursaspor Kulübü'nde geçtiğimiz sezon Paul Le Guen'in gönderilmesinin ardından ligde son 6 haftalık periyotta takımın başında yer alan Mustafa Er, Ali Ay başkanlığındaki yönetimin Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilmişti.
- 13.6.2018 16:44
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Bursaspor'da Mustafa Er istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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