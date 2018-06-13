Bursaspor'da Mustafa Er istifa etti – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'da istifa etti

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/mustafa-er?id=216384bc-a82c-4d7f-a394-70e1e22a926a" class="" rel="tag">Mustafa Er</a> istifa etti

    Kulübü Futbol Direktörü görevinden istifa etti.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan , "Yaklaşık 2 hafta önce açıklanan Futbol Direktörlüğü görevinden gördüğüm lüzum üzerine ayrılmış bulunmaktayım. Altyapı ve A Takım'da çeşitli kademelerdeki görevlere şahsımı layık gören Başkan Ali Ay ve ilgili yönetim kurulu üyelerine, görev yaptığım tüm pozisyonlarda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük taraftarına teşekkürü bir borç bilirim" ifadelerine kullandı.

    Bursaspor Kulübü'nde geçtiğimiz sezon Paul Le Guen'in gönderilmesinin ardından ligde son 6 haftalık periyotta takımın başında yer alan , Ali Ay başkanlığındaki yönetimin Samet Aybaba ile anlaşmasının ardından futbol direktörlüğü görevine getirilmişti.

    1. 13.6.2018 16:44
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