Timsah’a milli golcü – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Timsah’a milli golcü

    Timsah’a milli golcü

    Bursaspor, bonservisi Bordeaux’da olan, sezonu ’da Malaga’da kiralık geçiren Uruguay ’nın santrforu Diego Rolan’ı mercek altına aldı.

    Bursaspor Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Timsah'ta gündeme son olarak Uruguaylı golcü Diego Alejandro Rolan Silva geldi. Bonservisi 'nın Bordeaux takımında bulunan ve sezonu 'da küme düşen Malaga'da geçiren 25 yaşındaki santrfor, mercek altına alındı. Yeşil- beyazlı kurmayların nabız yokladığı transferde, kontratı 2022'de bitecek genç golcü için kiralık formülü üzerinde durulduğu öğrenildi. 1,79 boyundaki Rolan, geçen sezon Malaga'da forma giydiği 26 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Uruguay 'nda da 25 kez forma giyen yetenekli futbolcu, aynı zamanda G.Saray'ın yıldız kalecisi Muslera'nın takım arkadaşı. Elemeleri'nde 8 karşılaşmada boy gösterip 2 de gol atan Rolan, kadrosuna ise giremedi.

    FERNANDAO BEKLEMEDE
    Bursa, eski golcüsü için F.Bahçe'ye teklife hazırlanıyor. Daha önce de devre arasında girişimlerde bulunan ancak sonuçlandıramayan yeşilbeyazlıların, F.Bahçe'deki hoca konusu belli olduktan sonra harekete geçeceği öğrenildi. Brezilyalı yıldızın da eski takımına gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

    PRCİC DE LİSTEDE
    Bursaspor, orta saha için Fransa'da Rennes'te oynayan Boşnak dinamo numara Sanjin Prcic'i de listesine aldı. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor. Daha önce Serie A'da Torino ve Perugia takımlarında da ter döken 1,82 boyundaki Prcic, kırmızı-siyahlı formayla geçen sezon, 19 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Genç futbolcu, Bosna'da da 6 kez boy gösterdi.
    1. 11.6.2018
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