Timsah’a milli golcü
Bursaspor, bonservisi Bordeaux’da olan, sezonu İspanya’da Malaga’da kiralık geçiren Uruguay Milli Takımı’nın santrforu Diego Rolan’ı mercek altına aldı.
FERNANDAO BEKLEMEDE
Bursa, eski golcüsü Fernandao için F.Bahçe'ye teklife hazırlanıyor. Daha önce de devre arasında girişimlerde bulunan ancak sonuçlandıramayan yeşilbeyazlıların, F.Bahçe'deki hoca konusu belli olduktan sonra harekete geçeceği öğrenildi. Brezilyalı yıldızın da eski takımına gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
BOŞNAK DİNAMO PRCİC DE LİSTEDE
Bursaspor, orta saha için Fransa'da Rennes'te oynayan Boşnak dinamo numara Sanjin Prcic'i de listesine aldı. Sözleşmesi biten 25 yaşındaki Bosnalı orta saha oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor. Daha önce İtalya Serie A'da Torino ve Perugia takımlarında da ter döken 1,82 boyundaki Prcic, kırmızı-siyahlı formayla geçen sezon, 19 karşılaşmada 1 gol, 2 asist katkısı sağladı. Genç futbolcu, Bosna'da da 6 kez boy gösterdi.
- 11.6.2018
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Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
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Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
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