Bursaspor'da büyük düşüş – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'da büyük düşüş

    Bursaspor'da büyük düşüş

    'da kötü geçen sezon yankıları, oyuncuların değerlerine de yansıdı. Sadece 2 oyuncu değerini yükseltebilirken, özellikle Sow ve Badu'daki düşüş dikkat çekti.

    Geçtiğimiz sezonu istikrarsız bir şekilde geçiren 'da oyuncular da değerlerinde büyük düşüş yaşadı. Devre arasında 6 aylığına kiralanan , sezonu 12 maçta 4 golle tamamlayınca geçtiğimiz yılın sonunda 4.5 milyon Euro olan değeri bir anda 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü. Büyük umutlarla sezon başında takıma dahil edilen Jires Kembo da hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer alırken; yeşil beyazlı ekibe gelmeden önceki 3 milyon Euro olan değeri, şimdi ise 1.4 milyon Euro'ya kadar düşüş gösterdi. Sezonu Bursaspor'a kiralık olarak geçiren Emmanuel Badu'nun da Bursa'ya gelmeden önce 5 milyon Euro olan değeri büyük bir düşüşle 1.5 milyon Euro'ya kadar geriledi.

    Devre arasında takıma katılan bir başka oyuncu John Bostock da düşüş gösteren arasında yer aldı. Tecrübeli orta sahanın Bursaspor'a gelmeden önceki 2 milyon Euro değeri, şu an 750 bin Euro olarak gösteriliyor. Sezonu 32 maçta 8 gol ile tamamlayan Bogdan Stancu'nun da yeşil beyazlı ekibe gelmeden önce 3.2 milyon Euro olan değeri, bu sezon sonunda 1 milyon Euro'ya kadar indi. Bu isimlerin yanı sıra; , Titi, Emre Taşdemir, Onur Atasayar, , Ricardo Faty, Cristobal Jorquera, Yusuf Erdoğan, , Gheorghe Grozav, Joshua John, , Kubilay Kanatsızkuş ve da değerinde düşüş yaşayan isimler oldu.

    Bursaspor'da sadece 2 oyuncu ise değerinde yükselişe geçti. Özellikle Fenerbahçe'ye karşı attığı gol ile gündeme oturan ve sezon boyunca iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki 'in değeri 200 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya yükseldi. Yükselişte olan bir başka isim ise Abdullahi Shehu. Devre arasında takıma katılan Shehu, 600 bin Euro olan değeri 700 bin Euro'ya çıkardı. Bursaspor, 30.7 milyon Euro'luk kadro değeri ile geçtiğimiz sezon 6'ncı en yüksek değere sahip takımı olmuştu.

    1. 9.6.2018 12:32
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