Bursaspor’un kamp rotası belli oldu
Bursaspor, yeni sezon öncesi ilk etap çalışmalarını Afyon’da, ikinci etap çalışmalarını ise Avusturya’da yapacak.
- 7.6.2018 14:11
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Hıncal Uluç: 'Ali Koç üç şeyi değiştirerek işe başlamalı'
Toplam 3
Yorum
TCelcius Kırk yılda bir doğru konuştun işte şaklaban hıncal senin gibi 3 5 dinozor bir gebersede türk futbolu rahat nefes alsa yoksa düzelmez ülke
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Mete Kalkavan: “Hakaret duymadım, şikayetçi değilim”
Toplam 1
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TCelcius Niye değilsin peki adama eşi emsali görülmemiş komik 7 maç ceza verdirdin diyemi yoksa BEŞİKTAŞI nasıl olsa doğradık sarı kızları ofsayt gol
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Fenerbahçe Damien Comolli'yi resmen açıkladı
Toplam 2
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karado 2.terrano olmaz inş.haydi hayırlısı.
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