Bursaspor’un kamp rotası belli oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    ’un kamp rotası belli oldu

    Bursaspor’un kamp rotası belli oldu

    , yeni sezon öncesi ilk etap çalışmalarını ’da, ikinci etap çalışmalarını ise ’da yapacak.

    idaresindeki yeşil-beyazlı takım, 27 Haziran'da 'da toplanacak. İlk etap çalışmalarını 1-13 Temmuz tarihleri arasında 'da yapacak olan Timsah, 2. etap çalışmaları için ise 'ya gidecek. Bad Tatzmannsdorf kasabasında kamp yapacak olan yeşil-beyazlıların burada 4 hazırlık maçı oynaması planlanıyor.
    1. 7.6.2018 14:11
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