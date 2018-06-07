Aziz Behich: "Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz" – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    : "'u hak ettiği yere getireceğiz"

    Aziz Behich: "Bursaspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

    Avustralya Milli Takımının Bursasporlu oyuncusu , yeni teknik direktörleri 'nın çok büyük bir hoca olduğunu belirterek, Aybaba ile 'u hak ettiği yere getireceklerini söyledi.

    Avustralya 'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki kampının son gününde gazetecilerin sorularını yanıtlayan , 'un yeni hocası 'nın 'de çok büyük bir hoca olduğunu, onunla çalışmanın heyecanlı olduğunu söyledi. Aziz Behich, Aybaba ile birlikte Bursaspor'u hak ettiği yere getireceklerini kaydetti. 3 büyük kulüpten kendisine gelen transfer teklifi olup olmadığıyla ilgili Aziz Behich, tek düşüncesinin olduğunu, Bursaspor ile hala sözleşmesi olduğunu ve transfer konularını menajerinin değerlendirdiğini aktardı. Dünya Kupası'nda hedeflerinin büyük olduğunu belirten Aziz Behich, Türkiye kampının da çok eğlenceli geçtiğine dikkati çekti. Mark Milligan de Türkiye'deki kampın çok iyi geçtiğini söyledi. Takım içerisinde farklı yerlerde oynayabildiğini anlatan Mark Milligan, iyi bir takım olduklarını aktardı.

    1. 7.6.2018 14:13
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