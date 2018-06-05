Bursaspor Badji’yi bekliyor – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Badji’yi bekliyor

    Bursaspor Badji’yi bekliyor

    , Aybaba’nın çok istediği Badji için ’e 900 bin euro’ya kiralama teklif etti ve cevap bekliyor. ön libero ’la da imza atılması an meselesi...

    Teknik direktörlüğe 'yı getirdikten sonra transfer çalışmalarına start veren , 'le 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Senegalli orta saha Stephane Badji için 900 bin euro teklifte bulundu. Bursaspor'un futbolcu ile ilgilenmesinin ardından birçok menajer devreye girmiş ve fiyat yükseltme politikası izlenmişti. Ancak yeşil-beyazlılar, aradaki tüm menajerleri temizleyip birebir temas kurdu ve birkaç gün içinde cevap bekliyor. 'ın da tıpkı gibi tecrübeli orta sahayı kiralamak istediği belirtildi. Badji, ligde 31 maçta 3 gol ve 3 asistle oynadı.

    ATANASOV'DA SON TUR
    Bursaspor'un önceki gün babasıyla birlikte şehre getirdiği, ünlü futbolcu Goran Pandev'in futbol akademisinden yetişen 'la da 4 yıllık anlaşmaya varıldı. Yıllık 250 bin euro isteyen 18 yaşındaki genç ön liberoyla pazarlıkların sürdüğü, en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Kulübüne 250 bin euro da yetiştirme bedeli ödenecek Atanasov, geçen sezon 29 maçta 4 gol, 9 asist kaydetti.
    1. 5.6.2018
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