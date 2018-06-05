Bursaspor Badji’yi bekliyor
Timsah, Aybaba’nın çok istediği Badji için Anderlecht’e 900 bin euro’ya kiralama teklif etti ve cevap bekliyor. Makedon ön libero Atanasov’la da imza atılması an meselesi...
ATANASOV'DA SON TUR
Bursaspor'un önceki gün babasıyla birlikte şehre getirdiği, ünlü Makedon futbolcu Goran Pandev'in futbol akademisinden yetişen Atanasov'la da 4 yıllık anlaşmaya varıldı. Yıllık 250 bin euro isteyen 18 yaşındaki genç ön liberoyla pazarlıkların sürdüğü, en kısa zamanda resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Kulübüne 250 bin euro da yetiştirme bedeli ödenecek Atanasov, geçen sezon 29 maçta 4 gol, 9 asist kaydetti.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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