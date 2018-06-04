Aziz Behich Dünya Kupası kadrosunda – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    kadrosunda

    Aziz Behich Dünya Kupası kadrosunda
    Bursasporlu , Avustralya Milli Takımı'nın 'ndaki nihai kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Bert van Marwijk, Rusya'da 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik kadroyu belirledi. Kadroya yeşil-beyazlılarda forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli sol bek de dahil edildi. Avustralya, Dünya Kupası'nda C Grubu'nda Fransa, Peru ve Danimarka ile kozlarını paylaşacak.
    1. 4.6.2018
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