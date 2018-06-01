İlk hedef Badji ve Saivet
Bursaspor, yeni hocası Samet Aybaba'nın gelişiyle transferde düğmeye bastı. Takımdaki eksik yönleri belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, Sivas’tan eski öğrencisi Senegalli 10 numara ile Kayserispor’dan ayrılmaya hazırlanan ön libero Badji’nin alınması istedi.
Her iki isim de geçen sezon kiralık olarak forma giydi. 28 yaşındaki Badji'nin bonservisi Belçika'nın güçlü ekibi Anderlecht'te bulunuyor. Devre arasında Sivas'a transfer olan Saivet de İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ın futbolcusu. Timsah, iki futbolcuyu da kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor.
Ayrıca Paul Le Guen'in ardından giydiği ateşten gömleği iyi taşıyan ve krizdeki Bursaspor'u ligde bırakmayı başaran Mustafa Er'i futbol direktörlüğü görevini getiren yeşil-beyazlı yönetim, transferde Samet Aybaba- Mustafa Er ikilisini yetkili kıldı.
6 TRANSFER ŞART
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, 6 oyuncu transfer edeceklerini açıkladı. Aybaba, "Kulüp olarak bonservis ödeyebilme gücümüz yok. O yüzden biz de bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceğiz. Az ama öz transfer yapacağız. 6 oyuncu almayı düşünüyoruz. 3'ü forvet hattına olacak ve bunlardan ikisinin kanat oynama özelliği bulunacak. 2 orta saha ve 1 de stoper alacağız. Alt yapımız güçlü ve 6-7 genci de kadroya monte edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
- 1.6.2018
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Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi
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Perde Arkası Bu sponsorluktaki amaç zaten eksik kalan UEFA kriterlerini tamamlamaktı. Aksi takdirde FB Avrupa'dan men edilecekti. UEFA'yı kandırdılar.
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Fenerbahçe'de tarihi kongre
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sdf sdf yeter aziz yeter deyin taraftara ses verin kongreciler sayılamayacak kadar çok sorunlu bir adam bu aziz
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Ozan Tufan'dan transfer açıklaması
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Hamdi Güneş Ozan takımda kalmalı.Aykut değirmeni onu öğüttü.Halbuki teknik ekibin görevi oyuncuyu hazırlamaktı,ilgilenmediler, dışladılar.Gençleri de .
İlk hedef Badji ve Saivet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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