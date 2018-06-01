İlk hedef Badji ve Saivet – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    İlk hedef Badji ve Saivet

    İlk hedef Badji ve Saivet

    , yeni hocası 'nın gelişiyle transferde düğmeye bastı. Takımdaki eksik yönleri belirleyen tecrübeli çalıştırıcı, Sivas’tan eski öğrencisi Senegalli ile ’dan ayrılmaya hazırlanan ön libero Badji’nin alınması istedi.

    ile anlaşan , için düğmeye bastı. Takımdaki eksik yönleri belirleyen tecrübeli teknik adam, önceliği orta sahaya verdi. Timsah'ta ilk hedefin 'da oynayan Stephane Badji ve 'dan Henri Saivet olduğu öğrenildi. Yeşil-beyazlı yönetimle transfer için bir araya gelen Aybaba'nın, etkili bir orta saha kurmak istediğini belirtip, Sivas'tan eski öğrencisi Senegalli ile Kayseri'nin aynı ülkeden ön liberosunun alınması talimatını verdiği bildirildi.

    Her iki isim de geçen sezon kiralık olarak forma giydi. 28 yaşındaki Badji'nin bonservisi 'nın güçlü ekibi Anderlecht'te bulunuyor. Devre arasında Sivas'a transfer olan Saivet de takımı 'ın futbolcusu. Timsah, iki futbolcuyu da kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor.

    Ayrıca Paul Le Guen'in ardından giydiği ateşten gömleği iyi taşıyan ve krizdeki Bursaspor'u ligde bırakmayı başaran 'i futbol direktörlüğü görevini getiren yeşil-beyazlı yönetim, transferde Samet Aybaba- Mustafa Er ikilisini yetkili kıldı.

    6 TRANSFER ŞART
    Bursaspor'un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, 6 oyuncu transfer edeceklerini açıkladı. Aybaba, "Kulüp olarak bonservis ödeyebilme gücümüz yok. O yüzden biz de bonservisi elinde olan futbolculara yöneleceğiz. Az ama öz transfer yapacağız. 6 oyuncu almayı düşünüyoruz. 3'ü forvet hattına olacak ve bunlardan ikisinin kanat oynama özelliği bulunacak. 2 orta saha ve 1 de stoper alacağız. Alt yapımız güçlü ve 6-7 genci de kadroya monte edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 1.6.2018
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