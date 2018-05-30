Yeni bir Bursaspor! – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Yeni bir !

    Yeni bir Bursaspor!

    Timsah'a imzayı atan Aybaba, iddialı açıklamalarda bulundu: “Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şehir de destek verecektir, şehri yönetenler de. Yeniden ayağa kalkmış, yeni ’u tekrar hayata geçireceğiz. Oyuncuların kafasından son 2 seneyi sileceğiz”

    Başkan 'ın yeniden göreve seçilmesinin ardından takımın başına getirdiği teknik direktör Samet Aybaba, 2+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Tesislerdeki törene Başkan Ali Ay ve yöneticiler de katıldı. Aybaba, "Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şehir de bize destek verecektir, şehri yönetenler de. Yeniden ayağa kalkmış yeni bir Bursaspor'u tekrar hayata geçireceğiz. Takımın içinde kaliteli oyuncular var. Kulübün bütçesine göre 4-5 kaliteli oyuncu da almayı planlıyoruz. Yarışırken yapılanmaya bakacağız. Oyuncuların kafasından son iki seneyi sileceğiz" dedi.

    'BU SEFER TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUK'
    Başkan Ali Ay ise yeni hocaları Aybaba'yla önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurgulayıp, "Hep güzel günler görmek için adımlar atıyoruz ama bu sefer turnayı gözünden vurduk" diye konuştu. Başkan Ay, karşılıklı tazminat maddesinin olmadığını ve yıllık 5 milyon TL olarak anlaştıklarını söyledi. Bu sözler üzerine Aybaba'nın, "Keşke euro olsaydı" demesi gülüşmelere neden oldu.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 30.5.2018
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