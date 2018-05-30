Yeni bir Bursaspor!
Timsah'a imzayı atan Aybaba, iddialı açıklamalarda bulundu: “Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Şehir de destek verecektir, şehri yönetenler de. Yeniden ayağa kalkmış, yeni Bursaspor’u tekrar hayata geçireceğiz. Oyuncuların kafasından son 2 seneyi sileceğiz”
'BU SEFER TURNAYI GÖZÜNDEN VURDUK'
Başkan Ali Ay ise yeni hocaları Aybaba'yla önemli başarılara imza atacaklarına inandıklarını vurgulayıp, "Hep güzel günler görmek için adımlar atıyoruz ama bu sefer turnayı gözünden vurduk" diye konuştu. Başkan Ay, karşılıklı tazminat maddesinin olmadığını ve yıllık 5 milyon TL olarak anlaştıklarını söyledi. Bu sözler üzerine Aybaba'nın, "Keşke euro olsaydı" demesi gülüşmelere neden oldu.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 30.5.2018
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Trabzonspor'da Ünal Karaman için imza töreni düzenlendi
Toplam 4
Yorum
Beyefendi Anlaşıldı teknik drektör özkan sümer ve yönetim olacak. Amatörce bir karar. Tutsa bile vizyonsuz bir karar
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Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Ünal Karaman!
Toplam 36
Yorum
basel sanirim ts onumuzdeki sezonuda cope atti en dogru tercih Goztepeden ayrilan teknik adam olurdu diye dusunuyorum bir gs taraftari olarak.
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Fener Josef'te taviz vermiyor
Toplam 8
Yorum
lawyer bu ülkede profesyonellerin işi zor herkes teknik direktör herkes menajer sizin beğenmediğiniz bu adama her sene avrupadan teklif geliyor
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