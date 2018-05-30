Samet Aybaba: "Galatasaray iç sahayı inanılmaz kullandı"
Bursaspor’un yeni teknik direktörü Samet Aybaba, son şampiyon Galatasaray’ın iç sahadaki performansıyla başarıya ulaştığını belirterek, "Galatasaray bunu inanılmaz kullandı. Biz niye kullanmayalım? Seyircimize çok büyük görev düşüyor. Biz burada herkesi yenme parolası ile başlayacağız. Başka çaresi yok" dedi.
"HERKESİ YENME PAROLASI İLE BAŞLAYACAĞIZ"
Saha içindeki coşkuyu arttıracak en önemli unsurlardan birinin taraftar olduğunu dile getiren deneyimli teknik adam, "Oyuncu bir şeyi yaptığında yukarıdan destek gördüğünde bir daha yapmak ister. Oyuncunun devam eden saha içi performansında seyircinin çok büyük katkısı olur. Seyircimize çok büyük görev düşüyor. Biz burada herkesi yenme parolası ile başlayacağız. Başka çaresi yok. O baskıyı kuracağız. Futbol baskısı dışında hiçbir şeyin içinde olmayacağız" diye konuştu.
- 30.5.2018 11:30
-
Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
-
Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
-
Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
Samet Aybaba: "Galatasaray iç sahayı inanılmaz kullandı" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.