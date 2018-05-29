Bursaspor'da Samet Aybaba imzalıyor
Bursaspor'da beklenen gelişme gerçekleşti. Teknik direktör arayışlarında Samet Aybaba ile temas halinde olan yeşil beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağladı.
Dün teknik ekibiyle birlikte Bursa'ya gelen ve yöneticiler ile iftar yemeğinde buluşan Samet Aybaba ile Bursaspor Başkanı Ali Ay, yemeğin ardından son bir görüşme yaptı. Uzun süren bu görüşme sonrasında sözleşmenin detayları konuşulurken, taraflar sözleşmeye ilişkin her konuda el sıkıştı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre Samet Aybaba, bugün saat 14.00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kendisini Bursaspor'a yeniden bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. 63 yaşındaki teknik adam, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarını kapsayan süreçte de Bursaspor'u çalıştırmıştı.
- 29.5.2018 09:50
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
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