Bursaspor'un Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün ile anlaştığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.



Ancak Bursaspor Kulübü resmi siteden yapıtğı açıklama ile henüz anlaşma yapılmadığını duyurdu



"Bugün bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde Sportif Direktör olarak Cenk Ergün'le anlaşmaya vardığımız şeklinde haberler yer almaktadır. Sportif yapılanmayla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup henüz iddia edildiği gibi bir anlaşma söz konusu değildir."