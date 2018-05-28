Ali Ay güven tazeledi – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    güven tazeledi

    Ali Ay güven tazeledi

    4 adayın çekiştiği ’un olağan genel kurulunda 1060 oy alan başkan , kurullarıyla birlikte yoluna devam ediyor.

    'da başkan , kurullarıyla birlikte güven tazeledi. Yeşil-beyazlı ekibin BB Bursa Stadı'nda yapılan Olağan Genel Kurulu'nda 15 sandıkta 4 bin 392 üye oy kullandı. Saat 17.00'de tamamlanan oy verme işleminden sonra sandıklar açıldı ve sayıma geçildi. Başkan olarak seçime giren Ali Ay, 1060 oy alarak en yakın rakibi Hüseyin Akdemir'e 143 oy fark atarak görevde kaldı. Başkan Ay'ın divan ve disiplin kurulları da seçimi ilk sırada bitirdi. katılan diğer adaylardan Lemi Keskin 595 oy alırken, Ahmet Bozdemir'e ise 448 oy çıktı. Ali Ay, alkışlarla Bursaspor'un 26. başkanı olarak görevde kaldı.
    1. 28.5.2018
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