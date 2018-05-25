Bursaspor'da tarihi hafta

Bursaspor Kulübü'nde 19 Mayıs 2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından 26-27 Mayıs tarihlerine ertelenen Olağan Genel Kurulu'nun 1'inci oturumu yarın saat 21:30'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. İlk gün açılışın ardından Genel Kurul Divanı Başkan ve üyelerinin seçimi yapılacak. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile birlikte gündemin Genel Kurul'a sunulacak. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali raporlarını okuyacak. Denetim Kurulu Raporu'nun okunmasının ardından da Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları görüşülecek. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibrası gerçekleşecek.



Bunların ardından Bursaspor Kulübü'nün tüzüğünün 22/g maddesi gereği kulübün şirketlerine ve iştiraklerine ait hisselerin satılması, devredilmesi ve yasaların öngördüğü her türlü hal ve şekilde değerlendirilebilmesi için yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşülecek. Yine tüzüğün 22/f ve ilgili maddeleri gereği, bütçenin, gelir kalemlerinin %25'ini aşan oranlarda yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na borçlanma yetkisinin verilmesi görüşülecek. Bunun dışında tüzüğün 22/h maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na taşınmaz mallar alınması için yetki verilmesi ve tüzüğün 22/i maddesi gereği yeni seçilecek olan Yönetim Kurulu'na taşınmaz malların satılması için yetki verilmesi görüşülecek.

Daha sonra başkan adaylarının konuşmasına geçilecek. Yeniden başkanlığa adaylığını koyan mevcut Başkan Ali Ay ile birlikte, diğer adaylar Ahmet



Bozdemir, Hüseyin Akdemir ve Lemi Keskin kongre üyelerine konuşma gerçekleştirecek. Son olarak tüzük gereği 2016 ve 2017 yılı aidat ödemelerini zamanında yapmadıkları için üyelikleri askıya alınan 891 üyenin dernek üyeliğinin düşmesi hususunda görüşme yapılarak karara bağlanacak.

27 Mayıs Pazar günü ise bu kez 12.00-17.00 saatleri arasında yine Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bu kez başkanlık seçimi gerçekleşecek. Yeni Yönetim Kurulu'nun yanı sıra, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu Delege Kurulu seçimiyle birlikte Bursaspor'da yeni dönemde kimler olacağı belirlenecek. Son olarak kazanan taraf, bir konuşma yapacak.