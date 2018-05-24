Timsah’tan büyük jest

Bursasporlu taraftar dernekleri şehitleri unutmadı. Taraftar dernekleri başkanları bir araya gelerek Ramazan ayında şehit ailelerini ziyaret edip erzak götürdü. Görevleri başında şehit düşen Yıldıray Çetindağ, Hüseyin Çağıl ve Hasan Hüseyin Daşdemir'in baba ocaklarını ziyaret eden taraftarlar, ramazan erzağı ve çeşitli hediyeler götürdü. Ziyaretlerde Bursaspor üzerine birçok konu da tartışıldı.