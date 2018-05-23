Bursaspor’a Spor Lisesi – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Bursaspor’a Spor Lisesi
    Yıldırım Belediyesi, ve iş birliğinde Bursaspor'a kazandırılacak olan 'nin imza töreni yapıldı. Törene Vali İzzettin Küçük ve Başkan Ali Ay'ın yanı sıra milletvekilleri ile yerel yetkililer katıldı.
    1. 23.5.2018
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