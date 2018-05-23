Bursaspor taraftarı Ramazan'da şehitleri unutmadı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    taraftarı 'da şehitleri unutmadı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> taraftarı <a href="/index/ramazan?id=62af8ba8-2d69-4bf3-9849-af8d87ae07b8" class="" rel="tag">Ramazan</a>'da şehitleri unutmadı

    Bursasporlu taraftar dernekleri şehitleri unutmadı. Taraftar dernekleri başkanları bir araya gelerek ayında şehit ailelerini ziyaret edip erzak götürdü.

    Taraftarlarının bir kısı Umre'ye giden 'da maneviyata verilen değer ayında bir kat daha arttı. taraftar dernekleri temsilcileri ayında bir araya gelerek şehit ailelerini ziyaret etti. Görevleri başında şehit düşen Yıldıray Çetindağ, Hüseyin Çağıl ve Hasan Hüseyin Daşdemir'in baba ocaklarını ziyaret eden taraftarlar, erzağı ve çeşitli hediyeler götürdü. Uzun süre sohbet havasında geçen ziyaretlerde üzerine birçok konu da tartışıldı.

    1. 23.5.2018 13:43
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