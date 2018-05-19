Bursaspor'da kabus sona erdi – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'da kabus sona erdi

    Bursaspor'da kabus sona erdi

    , kabus gibi geçen 2017-2018 sezonunu mağlubiyetle tamamladı.

    'de dün deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği mücadelesiyle 2017-2018 sezonunu tamamlayan , geçen yıl olduğu gibi bu yıl da beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen yönetiminde başladığı ligin ilk 14 haftasında 7 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 24 puan toplayan Timsah, 15. haftada sahasında Fenerbahçe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından adeta dibe vurdu.

    14. haftadan sonra sadece 4 galibiyet
    Yeşil-beyazlı ekip, taraftarı önünde Fenerbahçe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 8 maçtan da puan çıkartamadı. , ligin 14. haftasından sonraki periyotta yalnızca Kayserispor, Sivasspor, Karabükspor ve Konyaspor maçlarında 3 puana uzanabildi.

    En golcü Stancu
    Bursaspor'un hayal kırıklıklarıyla geçen sezonunda takımın en golcü ismi Rumen oyuncu Bogdan Stancu oldu. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, görev yaptığı 31 maçta 8 gol kaydederken, 2 golün de hazırlayıcısı oldu.

    4 isme kırmızı kart çıktı
    Yeşil-beyazlılarda 34 haftalık periyotta Kembo, Ekong ve Titi kırmızı kartla cezalandırılan oyuncular oldu. Genç oyuncu Kubilay Kanatsızkuş da deplasmanda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yedek kulübesinde hakeme yaptığı itiraz sonucu kırmızı kart görmüştü.

    Asist kralı Batalla
    Dün oynanan Gençlerbirliği müsabakasıyla Bursaspor'daki kariyerini sonlandıran Arjantinli yıldız , bu sezon takıma 5 gol, 6 asistlik katkı sağladı. Ligde toplam 29 maçta görev alan deneyimli oyuncu, takımın asist kralı oldu.

    En çok süre Titi'ye
    Bursaspor'un Brezilyalı defans oyuncusu Titi, lig ve kupada toplam 36 maçta 3 bin 233 dakika süre alarak takımın bu sezon en çok forma giyen oyuncusu oldu. 1 gol, 1 asistlik katkı da sağlayan Titi'nin ardından 34 maçta 2 bin 984 dakika sahada kalan Aziz Behich, en çok süre alan ikinci isim oldu. Aziz, 34 maçta 5 kez rakip fileleri de havalandırmayı başardı.

    Batalla 250. maçıyla veda etti
    Dün oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 250. maçına çıkan Arjantinli yıldız , Bursaspor kariyerini de sonlandırdı. Ülkesine giderek 1 yıl daha oynadıktan sonra futbolu bırakacağını açıklayan Batalla, 250 maçlık serüveninde 68 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 19.5.2018 12:35
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