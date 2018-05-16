Mustafa Er gençleri sahaya sürecek – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    gençleri sahaya sürecek

    Mustafa Er gençleri sahaya sürecek

    Birçok oyuncusundan yoksun Bursaspor, Gençlerbirliği maçına genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkacak.

    Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Bursaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılarda teknik direktör ise, prestij anlamı taşıyacak bu mücadelede genç oyunculara şans verecek. Genç çalıştırıcı, takıma gelişinden itibaren sıklıkla şans verdiği , Ertuğrul Ersoy ve Emre Taşdemir'i bu maçta ilk 11'de sahaya sürecek. Ayrıca Mustafa Er'in diğer genç oyuncular Onur Atasayar, Rüştü Hanlı, ve Alper Ademoğlu'na da şans vermesi bekleniyor. Gençlerbirliği mücadelesinde kaleyi ise 'in yokluğunda Muhammed Şengezer koruyacak.

    Bursaspor'da sakatlığı nedeniyle Jires Kembo ve Barış Yardımcı, kart cezası nedeniyle Titi ve Kubilay Kanatsızkuş, özel izin alan Harun Tekin, Aziz Behich, William Troost-Ekong, Dzon Delarge, Bogdan Stancu, Gheorghe Grozav ve Abdullahi Shehu, Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.
    Bu isimlerin yokluğunda Bursaspor'da 'nın Gençlerbirliği'ne karşı da oynaması beklenirken, Arjantinli oyuncu forma giydiği takdirde 250'nci maçında Bursaspor'a veda edecek. Ayrıca yeşil beyazlılarda son olarak oynanan Trabzonspor maçının kadrosunda yer alan Berke Yılmaz ve Burak Kapacan da Mustafa Er'in kararı doğrultusunda şans bulabilir.

    1. 16.5.2018 13:05
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