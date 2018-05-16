Bursa’dan Rusya’ya 4 futbolcu – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’dan ’ya 4 futbolcu

    Bursa’dan Rusya’ya 4 futbolcu
    Nijerya 'nın kadrosunda 'den 5 futbolcu yer aldı. 'dan Shehu, Ekong ve Agu çağrılırken, kadrosundaki Aziz'le birlikte Timsah'tan 'ya giden futbolcu 4 oldu. Ayrıca Kasımpaşalı Omeruo ve Trabzonlu Onazi de aday kadroda yer aldı. Öte yandan Bursa'nın divan kurulu toplantısında mevcut başkan Ali Ay ve 3 başkan adayı projelerini anlattı.
    1. 16.5.2018
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