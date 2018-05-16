Nijerya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Süper Lig'den 5 futbolcu yer aldı. Bursa'dan Shehu, Ekong ve Agu çağrılırken, Avustralya kadrosundaki Aziz'le birlikte Timsah'tan Rusya'ya giden futbolcu 4 oldu. Ayrıca Kasımpaşalı Omeruo ve Trabzonlu Onazi de aday kadroda yer aldı. Öte yandan Bursa'nın divan kurulu toplantısında mevcut başkan Ali Ay ve 3 başkan adayı projelerini anlattı.
- 16.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Bursa’dan Rusya’ya 4 futbolcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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